Alpen Flair 2017: annunciati gli Hardcore Superstar

Barley Arts conunica il ritorno in Italia degli Hardcore Superstar. Ormai di casa nella nostra penisola, la band svedese si esibirà il prossimo giugno nell’ambito dell’edizione 2017 dell’Alpen Flair Festival, in programma dal 21 al 25 giugno prossimi in prossimità di Natz (BZ). In particolare, la giornata in cui si esibirà la band è quella di sabato 24 giugno. Tutte le informazioni sul festival e gli abbonamenti si possono reperire sul sito ufficiale dell’Alpen Flair. Ricordatevi che, nonostante il festival si svolga in Italia, sito e pagina Facebook sono tutti scritti solo in tedesco.