Gli statunitensi All That Remains hanno diffuso in streaming “Madness” e “Safe House“, due nuovi brani tratti dal loro ultimo lavoro la cui uscita è prevista per la fine di aprile. Il platter è stato registrato presso i West Valley Studios di Woodland Hills, California e prodotto da Howard Benson (MOTÖRHEAD, PAPA ROACH, THREE DAYS GRACE, FLYLEAF, P.O.D.,HALESTORM).

Di seguito l’audio di “Madness“:

E di ““:

le canzoni, nel loro complesso, evidenziano suoni elettronici.

Riguardo al nuovo album il cantanteha dichiarato: