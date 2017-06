All 41: il lyric video di “Who Knows”

Gli All 41, band nata dalla collaborazione tra Terry Brock alla voce (Giant, Strangeways), Robert Berry (Three, Alliance) al basso e voce, Gary Pihl (Boston, Sammy Hagar, Alliance) alla chitarra e Matt Starr (Ace Frehley, Mr Big) alla batteria, hanno diffuso online il lyric video di “Who Knows“, brano tratto dal debut album “World’s Best Hope“, in uscita il prossimo 7 luglio tramite Frontiers Music Srl.

Di seguito ricordiamo tracklist e artwork del disco:

01. After The Rain (il video ufficiale)

02. Cyanide (ascolta l’audio)

03. Down Life’s Page

04. Mother Don’t Cry

05. Show Me The Way

06. Walk Alone

07. Don’t Surrender (To Love)

08. Hero In Your Life

09. Never Back Down Again

10. Who Knows

11. The World’s Best Hope