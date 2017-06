Alice Cooper: si riunisce alla sua band originale per cinque show

In attesa della pubblicazione del suo nuovo album, Alice Cooper ha annunciato che la band che lo accompagnava alle origini della sua carriera si riunirà a lui per le cinque date del prossimo tour che si svolgeranno nel Regno Unito dall’11 al 16 novembre. La formazione originale della band comprende Dennis Dunaway al basso, Michael Bruce alla chitarra e Neal Smith alla batteria. La band aveva già avuto una reunion estemporanea lo scorso 14 maggio, durante il concerto a Nashville, per un set di cinque brani che comprendeva “I’m 18”, “No More Mr. Nice Guy”, “Muscle Of Love”, “Billion Dollar Babies” e “School’s Out”. Il web presenta diversi videoo amatoriali della serata di Nashville, che documentano la bella performance della band originale riunita.

Ricordiamo anche che Alice Cooper tornerà in Italia per un’unica data live il prossimo 30 novembre all’Alcatraz di Milano.