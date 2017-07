Alice Cooper: “non ho ancora intenzione di ritirarmi”

Alice Cooper sembra non aver dubbi riguardo al proseguio della sua carriera musicale: alla soglia dei 70 anni il frontman americano sente ancora di avere tanta energia e tanta voglia di continuare a suonare e girare il mondo.

In una recente intervista rilasciata alla finlandese Kaaos TV ecco cosa ha dichiarato Mr. Cooper riguardo al suo imminente futuro:

‘Paranormal’ non sarà il mio ultimo album. Sto già scrivendo delle canzoni per il nuovo album degli Hollywwood Vampires e a seguire ci sarà un altro disco targato Alice Cooper. Non ho mai tenuto in considerazione l’eventualità di ritirarmi. Il pensionamento sembra essere qualcosa che non mi appartiene. Certo, se realizzasi di essere stanco on stage e mi accorgessi che la mia band fosse in qualche modo pigra o annoiata le cose sarebbero differenti… Devo dire invece che non ho mai ricevuto così tanta energia come durante questo tour. Fare 130 show all’anno mi tiene in forma e mi fa sentire giovane. Non ho mai pensato, nemmeno minimamente, di dover terminare la mia carriera. Ripeto, se dovessi accusare qualche problema dal punto di vista fisico in seguito al quale non potrei più cantare o se perdessi la brillantezza e la freschezza del passato, allora ci penserei. Allo stato attuale mi sento al top delle mie possibilità.