Alex Grossi (Quiet Riot): in arrivo l’EP “Maps To The Hollywood Scars Volume One” insieme a James Durbin (American Idol)

Il chitarrista dei Quiet Riot Alex Grossi ha unito le forze con il finalista di “American Idol” James Durbin; da questa collaborazione è venuto fuori l’EP “Maps To The Hollywood Scars Volume One“, in uscita il prossimo 17 Febbraio per New Ocean Media. Il lavoro, che vede tra gli ospiti d’eccezione lo storico tasterista dei Guns N’ Roses Dizzy Reed, è stato registrato ai Desert Moon Productions di Las Vegas sotto la supervisione di A.J. St. James.

Per tale occasione è stato diffuso online il lyric video della canzone “Roads“:

Sono stato un fan di James per un po’ di tempo e dopo aver avuto la possibilità di jammare lo scorso autunno a Las Vegas abbiamo continuato a tenerci in contatto finchè non abbiamo deciso di suonare insieme. Ritengo che “Maps To The Hollywood Scars” sia un lavoro onesto e genuino che riflette ciò che siamo anche se musicalmente distante da ciò che per cui siamo conosciuti.

Di seguito il commento diin relazione alla collaborazione musicale:

Durbin aggiunge:

Non accade spesso che un progetto del genere nasca dal nulla e diventi qualcosa di concreto in così poco tempo. Alex mi ha mandato i demo strumentali dandomi carta bianca per quanto riguardala scrittura: abbiamo iniziato a produrre una canzone dopo l’altra e abbiamo realizzato che erano dei buoni brani. Credo che abbiamo dato vita ad una squadra vincente ed è giusto che i nostri rispettivi fan ascoltino ciò che ci ha fatto tanto divertire!

