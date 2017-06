Aerosmith: tutte le informazioni per il concerto di Firenze

Comunicato Live Nation:

Informazioni utili e Regolamento per #FirenzeRocks:

Orari di apertura del botteghino

Ore 10:00 > ritiro buste TicketOne

Ore 11:00 > cassa Vendita

Ore 12:00 > cassa Accrediti

Ore 12:00 > APERTURA CANCELLI

Info Point

Dalla mattina a fine spettacoli, saranno in funzione tre punti informazione aggiuntivi oltre a quello, sempre presente, di piazzale delle Cascine: in piazza Vittorio Veneto (all’ingresso del parco delle Cascine, in prossimità dei parcheggi bus e moto), in viale degli Olmi (in prossimità dell’ingresso giallo) e in via delle Cascine (in prossimità dell’ingresso rosso).

Token

Le attività commerciali, food & drink all’interno della Visarno Arena accetteranno solo tokens, acquistabili presso le casse all’interno della venue. I token non saranno utilizzabili per il merchandising.

Food & Drink

Panini, hot dog ma anche specialità etniche, piatti vegani, vegetariani e per celiaci. Senza dimenticare la cucina toscana.

Area Bambini

Affidata alla professionalità e all’esperienza dell’associazione Grandi Insieme. L’area è rivolta bambini tra i 3 ed i 10 anni. Per accedere è obbligatoria l’iscrizione attraverso la compilazione di un form che vi sarà inviato scrivendo una mail all’indirizzo bambini@visarnoarena.it

Guardaroba

Ai tre in ingressi principali – verde, blu e rosso – saranno attivi altrettanti guardaroba: si potranno lasciare caschi, ombrelli, zaini. Il servizio è a cura dei volontari della Fondazione Tommasino Bacciotti: i fondi raccolti andranno a sostegno delle attività della Fondazione, rivolte allo studio, alla cura, all’assistenza e all’informazione dei tumori infantili, soprattutto quelli cerebrali.

Cosa non posso portare?

Valigie, trolley, borse e zaini più grandi di 15lt (dimensioni di un piccolo zainetto), bombolette spray (antizanzare, deodoranti, creme solari, etc…), trombette da stadio armi, materiale esplosivo, artivizi pirotecnici, fumogeni, razzi di segnalazione, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, catene bevande alcooliche, sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, lattine, bottiglie di vetro, borracce di metallo o bottiglie di plastica, animali, bastoni per selfie e treppiedi, ombrelli e aste, strumenti musicali penne e puntatori laser, droni e aereoplani telecomandati, apparecchiature per la registrazione audio/video, macchine fotografiche professionali e semiprofessionali, videocamere, gopro, ipad e tablet, power bank, biciclette, skateboard, pattini e overboard, tende e sacchi a pelo, oggetti atti ad offendere.

Cosa non posso fare?

Porre in essere atti aggressivi nei confronti del personale addetto al controllo. Danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell’impianto. Arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico. Stazionare su percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga. Accedere e trattenersi in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o che interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite. Svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell’evento.

Controlli e Sicurezza

Forze di polizia e addetti alla sicurezza eseguiranno controlli, sia all’interno che all’esterno della Visarno Arena. Particolare attenzione sarà riservata al momento dell’accesso all’arena. Ad ogni ingresso sono previsti brevi incolonnamenti ed è probabile che ci sia da aspettare qualche minuto. Tutto questo ha il solo fine di garantire la sicurezza del pubblico, confidiamo nella pazienza e nel senso di responsabilità di ognuno.

Chiusure Traffico

Tutta l’area del Parco delle Cascine sarà chiusa al traffico dalle ore 9,00 eccezion fatta per i bus City Sightseeing Italy, per i veicoli privati con tagliando disabili e per quelli dei residenti.

I blocchi saranno attivi in via del Fosso Macinante (all’incrocio con viale Fratelli Rosselli), in piazza Puccini (dall’incrocio con via Mercadante) e in via del Barco.

Come arrivo alla Visarno Arena?

TRAMVIA

Collega la Stazione ferroviaria SMN, in pieno centro, con il comune di Scandicci. Effettua servizio fino alle 2 di notte. Le fermate “Cascine” e “Paolo Uccello” sono a soli 5 minuti a piedi dagli ingressi principali della Visarno Arena.

AUTOBUS

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella prendere la linea Ataf 17 in direzione Cascine e scendere alla fermata “Cascine”. Tempo medio di percorrenza 15 minuti.

MOTO

Parcheggio riservato in piazza Vittorio Vento, all’ingresso del parco delle Cascine.

A PIEDI

Dalla Stazione ferroviaria SMN sono circa 2 km. Percorso: piazza Stazione, via della Scala (direzione Porta al Prato), viale Fratelli Rosselli (direzione Cascine), piazza Vittorio Veneto.

Dove parcheggio?

Per chi arriva dalla superstrada Firenze-Pisa-Livorno e dall’Autostrada A1 (uscita Firenze Scandicci): si consiglia fortemente il parcheggio scambiatore in prossimità della fermata Villa Costanza della Tramvia, a Scandicci.

SCONTO FIRENZE PARCHEGGI

È previsto uno sconto del 20% a chi usufruirà dei parcheggi di Firenze Parcheggi (esclusi Stazione SMN e Mercato Centrale). Tra quelli più vicini alla Visarno Arena: Porta al Prato e Novoli. Fate vidimare il biglietto – ritirato all’ingresso del parcheggio – presso lo stand di Firenze Parcheggi alla Visarno Arena. Al momento del pagamento, la cassa automatica del parcheggio applicherà automaticamente lo sconto. Sul sito ufficiale www.firenzeparcheggi.it e sull’app per smartphone e tablet trovate la lista completa dei parcheggi, la disponibilità di posti in tempo reale e il percorso consigliato per raggiungerli.

ALTRI PARCHEGGI

Altri archeggi consigliati: in via di Novoli presso il centro commerciale sono disponibili 1500 posti h 24. Sempre in via di Novoli, lato via Sandro Pertini, sono disponibili altri 1200 posti. Da qui, a piedi, si arriva alla Visarno Arena in 10 minuti.

Diversamente Abili e Dolce Attesa

All’interno della Visarno Arena sono disponibili aree riservate per diversamente abili e donne incinte. I posti disponibili per i diversamente abili sono esauriti su tutte e tre le date di Firenze Rocks.