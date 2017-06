Aerosmith: la possibile setlist della data di Firenze

Inizia oggi la settimana contraddistinta dal ritorno degli Aerosmith in Italia, con il concerto previsto per venerdi 23 giugno all’Ippodromo del Visarno di Firenze. Il web come al solito ci offre la possibilità di sapere quali potrebbero essere i pezzi eseguiti durante il set. Sorvolando sull’esibizione di sabato 17 all’Hellfest, decurtata di un paio di brani, ecco cosa ha suonato la band il 14 giugno alla 3Arena di Dublino:

Let the Music Do the Talking

Young Lust

Cryin’

Livin’ on the Edge

Love in an Elevator

Janie’s Got a Gun

Stop Messin’ Aroun (Fleetwood Mac cover)

Oh Well (Fleetwood Mac cover)

Mama Kin

Hangman Jury

Seasons of Wither

Sweet Emotion

I Don’t Want to Miss a Thing

Rag Doll

Come Together (The Beatles cover)

Dude (Looks Like a Lady)

Encore:

Dream On

Mother Popcorn (James Brown cover)

Walk This Way

Una setlist incentrata molto sui grandi successi degli anni ’80, con in particolare il ritorno di “Janie’s Got A Gun”. Gli anni ’70 sono rappresentati dai grandi successi come “Mama Kin”, “Dream On” e “Sweet Emotion”, ma non ci sono, a differenza dell’ultimo passaggio in Italia, ripescaggi inusuali come fu “Rats In The Cellar”. C’è comunque qualche piccola variazione nelle setlist; ad esempio, durante il live allo Sweden Rock Festival sono state eseguite anche “Back In The Saddle” e “Chip Away The Stone”. Interessanti anche le cover di “Come Together” e di “Mother Popcor” di James Brown, che possiamo trovare anche in “Live! Bootleg” del 1978.