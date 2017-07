Adimiron: tutti i dettagli del nuovo album “Et Liber Eris”; online il brano “The Sentinel”

Gli Adimiron pubblicheranno il loro nuovo album intitolato “Et Liber Eris” il prossimo 3 novembre per Indie Recordings. I prog death metaller italiani hanno inoltre diffuso in streaming “The Sentinel“, primo singolo estratto dal nuovo full length:

Alessandro Castelli, chitarrista, fondatore e principale compositore della band ha commentato così la canzone:

Il nostro nuovo viaggio inizia con un tuffo nelle più oscure profondità della coscienza umana, dei ricordi e dei pensieri non detti che, inevitabilmente, ci connettono, ci legano con ciò che non è tangibile. La sentinella è lì, pronta ad accompagnarci nel nostro trip psichedelico attraverso i riflessi di ciò che sentiamo, ma che non possiamo toccare. Godetevi i primi minuti di ‘Et Liber Eris’, dove l’anima estrema della band viene fuori e si dissolve progressivamente verso uno scenario più drammatico.

Di seguito tracklist e artwork del disco:

01. The Sentinel

02. Zero-Sum Game

03. Joshua Tree 37

04. The Coldwalker

05. As Long As It Takes

06. The Unsaid

07. Stainless

08. Zona Del Silencio