AC/DC: Brian Johnson registra un audio messaggio in supporto ad un concerto di beneficenza per Malcom Young

Brian Johnson ha recentemente registrato un audio messaggio per sostenere un’iniziativa ideata dal Fan Club Svedese degli AC/DC. Il Fan Club, infatti, sta organizzando un evento live intitolato “Acdcmachine Gathering” con lo scopo di raccogliere fondi per la ricerca sul morbo di Alzheimer. Il concerto, che si terrà il prossimo 17 marzo, è ovviamente dedicato al chitarrista Malcom Young che, come tutti ben sanno, è stato costretto a lasciare la band nel 2014 proprio a causa della malattia.

Di seguito le parole di Johnson:

Voglio solo dire che sono orgoglioso per tutto ciò che state facendo per la ricerca sul morbo di Alzheimer. Come tutti voi sapete abbiamo un soldato ferito, Malcom, e ritengo che i vostri sforzi per sensibilizzare le persone in merito a questa terribile malattia siano semplicemente favolosi. So che Malcom sarebbe orgoglioso di voi così come lo sono io. Sulla mia macchina da corsa ho anche questo slogan ‘Highway To Help’ – una campagna a sostegno dell’Alzhemeir Association – che opera allo stesso modo: informiamo la gente riguardo a questa malattia cercando di sostenere la ricerca per riuscire a trovare la cura. Voi ragazzi siete fantastici e vi ringrazio ancora per il sostegno che ci state dando.