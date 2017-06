Gli Accept hanno reso disponibile una clip che presenta un dietro le quinte delle riprese del video per “The Rise Of Chaos”, title track del nuovo album del gruppo, in uscita il prossimo 4 Agosto per Nuclear Blast.

Ricordiamo di seguito la tracklist e l’artwork di

01. Die By The Sword

02. Hole In The Head

03. The Rise Of Chaos

04. Koolaid

05. No Regrets

06. Analog Man

07. What’s Done Is Done

08. Worlds Colliding

09. Carry The Weight

10. Race To Extinction