The Dillinger Escape Plan: le foto della data di Bologna

Con l’uscita del disco “Dissociation” e la celebrazione dei vent’anni di attività, i The Dillinger Escape Plan hanno dato vita a quello che potrebbe essere il loro tour d’addio. Occasione da non perdere, quindi, quella della data di Bologna, riprogrammata dopo un primo posticipo alcuni mesi fa. In apertura Zeus e OvO.

OVO

ZEUS

THE DILLINGER ESCAPE PLAN