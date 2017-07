Evanescence: le foto della data di Milano

Nonostante un appeal decisamente più commerciale di altre proposte, a noi di Metallus piace trattare anche di band come gli Evanescence. Ecco le immagini del loro ritorno in Italia, nello stesso posto dove due giorni prima si era svolto il Battlefield Metal Fest; considerando che a pocchi metri di distanza (allo stadio di San Siro) si stavano esibendo i Coldplay, non è andata per niente male…