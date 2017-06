Eddie Vedder: Live Report della data di Firenze

Prendete una chitarra, una voce calda e inconfondibile come quella di Eddie Vedder e il gioco è fatto, si potrebbe sintetizzare con queste brevi parole quello che è successo pochi giorni fa all’Ippodromo del Visarno in occasione della seconda giornata del Firenze Rocks.

Oltre cinquantamila persone sono state letteralmente ipnotizzate, rapite dal carisma e dalla maestria del leader dei Pearl Jam alle prese con lo show di maggiore portata e capienza della sua carriera solista. Ma poco importa il numero di persone presenti, quello che si respirava è stato un concerto stranamente “intimo” in quanto ad intensità e coinvolgimento, sembrava di trovarsi in uno scalcinato locale di Seattle a tu per tu con l’artista che attraverso la sua voce e le sue parole ci ha accompagnato per mano attraverso i brani che hanno caratterizzato la sua carriera e segnato parte della nostra vita e in più abbiamo assistito anche all’esecuzione di magiche e immortali cover che hanno ripreso lustro e bellezza in questa nuova e pregevole chiave.

E’ veramente difficile descrivere a parole le innumerevoli sensazioni provate durante il suo set, gioia, senso di appartenenza, emozione e commozione durante una incredibile versione di “Black” dedicata al compianto Cornell in cui anche Vedder non è riuscito a trattenere le lacrime sulle ultime strofe. Due ore in cui non sono mancati i pezzi dei Pearl Jam come l’iniziale “Elderly Woman Behind The Counter In A Small Town”, “Wishlist” o le versioni più scarne ed essenziali di “Porch” o della splendida “Better Man”. Ma non solo Vedder ha reinterpretato dei classici senza tempo come “Imagine” di Lennon , “Comfortably Numb” dei Pink Floyd eseguita in modo magistrale all’organo o l’inconfondibile “Rockin’ In The Free World” di Neil Young, ma ha anche interagito molto con il pubblico bevendo ripetutamente del vino e raccontando degli aneddoti sull’Italia narrando dell’incontro con sua moglie e anche invitando sul palco l’amico Glen Hansard che poco prima si era esibito in apertura. Insieme i due fanno letteralmente scintille, la fusione delle due voci è assolutamente perfetta, un incastro perfetto di chiari oscuri che emozionano a più riprese soprattutto su “Hard Sun”.

Nella parte finale Vedder cerca ancora di più il contatto con il suo pubblico, scende a dare le mani nelle prime file e si getta tra loro quasi a non volersene più andare e a lasciare a tutti una parte di se. Un’artista davvero a tutto tondo in grado da solo di coinvolgere tutti i presenti, senza i suoi fidi compari alle spalle, forte di composizioni immortali e di un modo assolutamente unico di interpretarle. Stasera i presenti hanno assistito a qualche cosa di unico e incredibilmente emozionante, difficilmente sarà possibile fare di meglio. Una serata che rimarrà incisa nella pelle come un tatuaggio, permanete e bellissimo, un’emozione che durerà nel tempo, per sempre.