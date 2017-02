Dream Theater: photo report della data di Padova

Terza data del nuovo tour dei Dream Theater, e terza data in Italia sulle quattro della prima tornata (poi ce ne saranno altre tre in maggio). Anche in questo caso sono da registrare una grande affluenza di pubblico, che ascolta composto e coinvolto lo show suddiviso in tre parti e incentrato sull’esecuzione completa di “Images And Words” a 25 anni dalla sua uscita. Ecco le foto della serata.