Dream Theater: “Images, Words And Beyond” – Intervista a John Petrucci

Le prime, bellissime quattro date in Italia dell’“Images, Words And Beyond Tour” sono ormai storia e hanno visto i Dream Theater regalarci altrettanti concerti indimenticabili. Alcune ore prima dell’ultimo show nella penisola, quello presso il Forum di Assago, abbiamo avuto l’occasione di incontrare in un hotel milanese niente di meno che John Petrucci. Il mitico chitarrista si dimostra davvero gentile e disponibile nel presentarci l’attuale tour, tornare con la memoria ai tempi in cui uscì il capolavoro “Images And Words” e nel raccontarci i progetti legati all’ultimo studio album della band “The Astonishing”.

Stasera suonerete qui a Milano l’ultimo dei quattro show italiani dell’“Images, Words And Beyond Tour”: come sono andate le prime tre date a Roma e Padova?

Davvero molto bene! Abbiamo cominciato a Roma dopo aver avuto solamente due giorni di prove prima di quella data, perciò il primo giorno lì è stato un po’… “ahhh!”, ma penso sia andato molto bene. A Roma ci siamo anche resi conto che gli show erano un po’ troppo lunghi, così abbiamo tagliato un paio di canzoni perché in effetti andavamo fuori tempo massimo, ma ora è tutto ok.

A maggio terrete altri quattro concerti qui in Italia: quelle date saranno parte di questo stesso tour, oppure saranno differenti?

Quei concerti saranno sempre parte dello stesso tour: dovrebbe trattarsi proprio del medesimo show; potrebbero esserci lievi differenze, anche se non ne sono sicuro, ma principalmente si tratterà dello stesso concerto.

In questo tour, come ben sappiamo, celebrate i 25 anni di “Images And Words”: quali sono le tue sensazioni per aver realizzato un album che, dopo tanto tempo, viene considerato come una pietra miliare del prog e del metal più in generale?

E’ pazzesco! Quando abbiamo registrato e fatto uscire quel disco, 25 anni fa, eravamo abbastanza giovani e non c’era una vera e propria scena progressive metal come quella che c’è adesso. C’erano giusto alcune band come i Rush, i Queensryche e i Fates Warning, mentre ora ci sono numerosi gruppi differenti. Tornando a quei tempi, eravamo davvero eccitati per il fatto di entrare in studio a registrare… non avevamo idea che tutto questo si sarebbe tramutato in un tale successo, è davvero cool!

Quali sono i tuoi ricordi del periodo in cui avete registrato e fatto uscire “Images And Words”?

Ricordo che ai tempi la musica che andava in Nord America, negli Stati Uniti, era molto diversa da quella che proponevamo noi. Noi facevamo lunghe canzoni progressive, mentre alla radio passavano i Pearl Jam, i Nirvana, il grunge in generale. Così, quando l’album è uscito e “Pull Me Under” è diventata una hit radiofonica, tutti quanti erano molto sorpresi perché quella canzone era così differente da ciò che andava in quel momento!

A proposito del brano “Take The Time”, sono sempre stato curioso di sapere come mai avete inserito all’interno della canzone una frase in italiano, “ora che ho perso la vista, ci vedo di più”, che è una citazione tratta dal film “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore: siete forse fan di questa pellicola?

Ciò che abbiamo fatto con “Take The Time” è stato che ogni componente della band ha scritto una strofa della canzone, una parte differente del testo. Le parole di quella parte del brano sono state scritte da Kevin Moore (tastierista della band dal 1986 al 1994, n.d.r.), perciò immagino che in qualche misura lui fosse un fan di tale film. Non so però per quale motivo abbia inserito quella frase, non sono sicuro di questo! Ahah! Doveva aver a che fare con ciò che lui stava scrivendo per la canzone, ma non ne sono sicuro al 100%.

Tornando ora al vostro ultimo album “The Astonishing”, sappiamo che la tua storia, su cui si basa il disco, diventerà un libro in uscita la prossima primavera: cosa puoi dirci di questo progetto?

E’ davvero eccitante: quando ho scritto la storia per “The Astonishing” l’ho realizzata come una novella, un racconto breve, non era molto lunga. Quando poi ho scritto i testi per l’album, c’era solo una parte di story-telling all’interno di essi, dal momento che si trattava pur sempre di canzoni. Il libro diventa allora un’opportunità per espandere l’intera storia, per raccontare il background, per spiegare come mai alcuni personaggi sono caratterizzati in quel modo e da dove vengono, quali sono le loro motivazioni. E’ molto eccitante per me! Sto tuttora lavorando su questo libro, faccio numerose conversazioni con lo scrittore che sta curando l’opera, che si chiama Peter Orullian, per parlare della storia e delle ambientazioni.

Alcune settimane fa abbiamo inoltre appreso che “The Astonishing” diventerà pure un videogioco: puoi dirci qualcosa anche su quest’altra idea?

Certamente! Il videogioco è fuori proprio ora, credo che sia uscito venerdì… quindi ieri: è nuovissimo! E’ pensato per applicazioni mobile, quindi puoi installarlo sul tuo cellulare, ed è stato realizzato da una compagnia norvegese (se non sbaglio) che si chiama Turbo Tape. E’ davvero cool, provalo! Eheh!

In un’intervista all’inizio dello scorso anno hai dichiarato che con lo streaming e il download la musica sta venendo consumata in maniera sempre più passiva, sta diventando una sorta di background: pensi che nell’era di Spotify ci sia ancora spazio per album complessi, per un tipo di musica che ti costringa ad ascoltarla per davvero?

E’ proprio quello che noi stiamo cercando di fare: un album come “The Astonishing” ha voluto essere una risposta a queste nuove tendenze. Il disco è infatti un doppio CD che dura più di due ore e si tratta di un concept in cui è bene seguire l’intera storia dall’inizio alla fine. “The Astonishing” ha insomma rappresentato la nostra risposta a ciò che sta accadendo al giorno d’oggi.

Infine, anche se so che è ancora presto, ti chiedo se state già pensando al vostro prossimo studio album, o quanto meno se avete già qualche idea su di esso.

Sì, lo stiamo facendo: abbiamo già alcune idee riguardo alla direzione da prendere e riguardo l’album nel suo complesso, ma non lavoreremo di nuovo in studio per un po’, dal momento che saremo concentrati sul tour d’anniversario di “Images And Words”, che continuerà per tutto l’anno. Andremo infatti in Asia a settembre e in Nord America a ottobre, perciò, probabilmente, non entreremo in studio prima della fine dell’anno.